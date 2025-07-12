Свои стены помогли добринским туристам

На областных туристских слетах добринским школьникам и педагогам не было равных.

На Большой поляне на берегу реки Битюг, неподалеку от Талицкого Чамлыка, прошли областные туристские слеты команд школьников и педагогических работников. В обеих турслетах приняли участие по 16 команд из большинства районов и округов Липецкой области.

На церемонии открытия побывали заместитель главы администрации Добринского района Олег Малыхин и начальник отдела образования Ирина Немцева, пожелавшие участникам здоровья, найти на турслете новых друзей и, конечно же, стремления к победе.

А победа в этом году далась юным туристам и учителям непросто. И взрослые, и дети соревновались в спортивном ориентировании, туризме в дисциплине «дистанция-группа» (короткая), конкурсной программе. В последнюю входили конкурс биваков, поваров, туристских плакатов, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, конкурс представления команд. Дополнительным испытанием на прочность стала погода. И если на детском турслете дождь сильно не помешал прохождению дистанции, то вот педагогам, мягко говоря, пришлось гораздо тяжелее. Да и покидать Большую поляну пришлось при помощи сельхозтехники. Такие приключения запомнятся участникам туристского слета надолго.

Тем не менее, ни один вид испытаний судейской коллегией отменен не был. И подведение итогов состоялось по всей программе турслета. В этом году родные стены помогли добринским школьникам и педагогам, которые стали победителями туристского слета.

У юных туристов второе место заняла команда города Ельца, а третьими стали школьники Липецкого округа.

А вот у педагогов серебряные награды получили учителя Измалковского округа. Бронза — у команды Елецкого района.

«В регионе мы развиваем разные направления туризма, чтобы каждый мог выбрать вид отдыха по душе, провести время на свой вкус», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.