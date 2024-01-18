На здании Добринского райпо открыли мемориальную доску бывшему председателю правления Юрию Будаеву.

В самом конце прошлого года в присутствии родных, представителей районной администрации, коллектива Добринского райпо была открыта мемориальная доска на здании этой организации, посвященная Ю.В. Будаеву, который возглавлял потребительское общество более трех десятков лет.

Он ушел из жизни 27 июня 2023 года. С ходатайством установить мемориальную доску выступил коллектив Добринского райпо. Администрация района одобрила эту инициативу.

— Юрий Васильевич, — сказала заместитель главы муниципалитета Галина Демидова, — внес огромный вклад в развитие торговли и потребительской кооперации Добринского района. Благодаря ему ни один житель даже самой отдаленной и малочисленной деревушки нашего района не остался без продуктов питания или промышленных товаров. Все те, кому посчастливилось работать с ним, навсегда запомнят его как талантливого руководителя и организатора. А у многих Юрий Васильевич останется в памяти как чуткий и отзывчивый человек.

Своим учителем в сфере потребкооперации назвал Ю.А. Будаева прибывший на мероприятие председатель Совета депутатов Задонского района Липецкой области, председатель Совета Новозадонского потребительского общества Сергей Путилин.

— Торговая сеть Добринского райпо, — сказал Сергей Евгеньевич, — является одной из крупнейших и многочисленных по коллективу в Липецкой области. И таким хозяйством Юрий Васильевич грамотно и умело управлял. Для меня он был наставником, потому что когда я возглавил Новозадонское потребительское общество, то сразу же поехал в Добринский район перенимать опыт у Ю.В. Будаева.

Право открыть мемориальную доску предоставили заместителям главы администрации Добринского района В.А. Провоторову, Г.М. Демидовой и нынешнему руководителю райпо К.В. Будаеву.

Примерным семьянином, чутким и порядочным человеком назвала своего супруга его вдова Н.Ф. Будаева. По ее словам, несмотря на загруженность или усталость, он всегда ставил на первое место свою семью и родных.

Руководителем старой закалки, иногда жестким и требовательным, но понимающим назвал в своем выступлении Ю.В. Будаева бывший управделами администрации района В.И. Бахтин.

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске и минутой молчания.

Наша справка

Юрий Васильевич Будаев родился 3 июня 1944 года в с. Малая Демшинка Добринского района Липецкой области. С 1961 по 1964 годы обучался в Усманском сельскохозяйственном техникуме, где получил специальность агронома. С 1964 по 1967 годы служил в рядах Советской Армии. С 1970 по 1976 гг. обучался в Воронежском сельскохозяйственном институте им. К.Д. Глинки в Воронеже, получив специальность «Ученый агроном».

До перевода на работу в Добринское райпо Ю.В. Будаев работал агрономом колхоза «Заветы Ильича», секретарем партийной организации колхоза имени Ильича, инструктором организационного отдела Добринского РК КПСС, начальником механизированного отряда Добринского районного объединения «Сельхозхимия», директором среднего профессионально-технического училища (СПТУ) № 35. С 1988 года возглавлял Добринское районное потребительское общество.

35 лет Будаев Юрий Васильевич посвятил развитию потребительской кооперации. За активную жизненную позицию и значительный личный вклад в развитие района Ю.В. Будаеву в 2004 году присвоено почетное звание «Почетный гражданин Добринского района». Был депутатом районного Совета депутатов. Деятельность Юрия Васильевича была также отмечена высокими государственными наградами. Он полный кавалер медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», ветеран труда потребительской кооперации РФ, Почетный работник торговли.