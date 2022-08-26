Музей-усадьба Петра Семёнова-Тян-Шанского в предстоящие выходные отметит свой 25-й день рождения театральной постановкой. Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого представит программу «Чехов в усадьбе». Представление состоится в рамках федерального проекта Министерства культуры России «Театр в усадьбах».

Рязанка не случайно была выбрана в качестве площадки. В этом году здесь отмечают не только 25-летие музея, но и 195 лет со дня рождения выдающегося учёного, общественного и государственного деятеля Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского. Именно в день рождения музея, 27 августа, и будет представлена театральная программа. Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого первым в регионе стал участником проекта. Всего в этом году участвуют семь регионов.

Проект «Театр в усадьбах» был запущен в 2020 году. Это серия театральных постановок на территории музеев-усадеб и других памятных исторических мест в разных регионах страны. Спектакли создаются или специально адаптируются для показа в конкретном культурно-историческом месте.

27 августа гостей усадьбы в Рязанке ждёт не только театральный перфоманс, действие которого развернётся одновременно в разных частях усадебного парка, также состоится торжественное подведение промежуточных итогов работы музея, открытие новых выставок, будут работать интерактивные площадки с мастер-классами. Кроме того, усадьбу посетит проект Hermitage Online с рубрикой «Эрмитаж в гостях у коллег».