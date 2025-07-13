Свою профессию знают на отлично

Небывалый урожай красных дипломов собрали в нынешнем году в Добринском филиале Усманского промышленно-технологического колледжа: сразу 9 человек окончили заведение с пятёрками.

— Педагоги очень рады успехам наших ребят, — говорит руководитель филиала Андрей Сергеевич Устюгов. — Из 112 выпускников 9 знают своё дело на отлично, они стали настоящим примером для других. Их труд и целеустремлённость привели к такому замечательному результату. 1 июля мы вручали дипломы одновременно семи группам. Подобного момента тоже ранее не случалось.

Причина такого успеха в том, что в 2025 году стены учебного заведения покинули выпускники трёх потоков: те, кто поступил в 2021, 2022 и 2023 годах. Раньше обучение по специальности «Хозяйка (хозяин) усадьбы» занимало 3 года 10 месяцев, а на трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства и мастеров растениеводства — 2 года 10 месяцев. Теперь по всем специальностям обучение сократилось до 1 года 10 месяцев.

— Это стало удобно для детей, — продолжает Устюгов. — Мы принимаем документы у тех, кто окончил 9 классов, и наши выпускники через два года могут поступать в вузы наравне со своими сверстниками-одиннадцатиклассниками. Только им не нужно будет сдавать ЕГЭ, у них уже есть права тракториста (у многих — и водительские), а также диплом, который открывает путь в любой сельскохозяйственный вуз. Многие из наших выпускников становятся студентами Мичуринского государственного аграрного университета. Так, в прошлом году в этот вуз поступили 6 выпускников колледжа, в этом году трое уже написали заявления. Некоторые думают, выбирая, куда поехать учиться: в Воронеж или Мичуринск.

Собеседник добавил к сказанному, что студенты научились водить различные марки тракторов, в том числе и «Джон-Диры», вот только права на последние смогут получить, когда наступит совершеннолетие, поскольку с изменившейся программой не все выпускники достигли такого возраста, а эту огромную технику можно водить лишь с 18 лет.

Педагоги Добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа разделили радость успеха со своими выпускниками.

Из нынешних 112 выпускников самый короткий путь обучения оказался у 35 мастеров сельскохозяйственного производства и 17 мастеров растениеводства. Приём документов на новый учебный год уже начался, но теперь, понятное дело, будет меньше групп.

— Я работаю здесь 15 лет, — рассказывает А.С. Устюгов. — Впервые 9 человек получили красные дипломы, обычно это 2-4 человека. В 2023 году было 5 отличников. Традиционно их обладательницами становятся девочки, но в этом году и двое парней тоже окончили колледж с отличием.

Андрей Устюгов предоставил список выпускников, имеющих в дипломе пятёрочки:

Нестеренко Ксения Константиновна;

Сергеева Альбина Сергеевна;

Крейц Виктория Сергеевна;

Дробышева Валентина Андреевна;

Преснякова Дарья Геннадьевна;

Бакай Мария Степановна;

Этюпе Алина Юрьевна;

Бабкин Никита Сергеевич;

Требунских Александр Александрович.

(О парнях-отличниках читайте в одном из ближайших номеров «ДВ»).

«Потребность агропромышленного комплекса региона в молодых специалистах велика, но этот вопрос решается, поскольку интерес к специальностям в сфере сельского хозяйства высок. Они перспективны и хорошо оплачиваются», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.