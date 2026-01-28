Святая к музыке любовь…

Ее пронесли через всю свою жизнь как минимум шесть поколений семьи Зверевых со станции Хворостянка.

В минувшую субботу в Хворостянском сельском Доме культуры чествовали заслуженного работника культуры РСФСР Анатолия Павловича Зверева, долгое время являвшегося художественным руководителем этого сельского очага культуры. Ему исполнилось 85.

Несмотря на свой почтенный возраст, юбиляр бодр и энергичен. И, что немаловажно, по-прежнему не забывает свой главный рабочий инструмент — баян. Возьмет музыкант его в руки — и зазвучит душевная мелодия.

К музыке у Анатолия Павловича давняя и взаимная любовь.

Сколько помнит он себя — она всегда вокруг звучала. Его мама Мария Титовна слыла в Хворостянке певуньей и частушечницей, пели и его три сестры, а одна из них — Лиза — была постоянной участницей сельского клубного хора.

Отца своего Анатолий Павлович не помнит, он погиб в Белоруссии в 44-м, но по рассказам близких и односельчан знал, что Павел Анастасьевич (так уважительно величали его земляки) оставил о себе добрую память тем, что, виртуозно владея балалайкой, научил игре на ней всех на селе, кто хотел этого. Даже одного слепого парня.

Мастерски играл на многих музыкальных инструментах, в том числе и на балалайке, старший брат Анатолия Александр. В семье хранят интересную легенду о том, как, возвращаясь со службы в составе группы советских войск в Германии домой, Александр прикупил для своего младшего брата аккордеон в подарок. Правда, инструмент так и не доехал до Хворостянки: по пути продал его Александр и купил младшенькому пальтишко, да себе кое-что из вещей.

На тот момент младший Зверев уже вовсю справлялся с губной гармошкой, которую ему привез с войны вернувшийся живым дядя мальчика. Он и научил своего племяша играть на трофейном сувенире, оставшемся в память о грозной войне с немецко-фашистскими захватчиками.

Если и дальше углубляться в родословную семьи Зверевых, то следует упомянуть деда сегодняшнего юбиляра — Анастасия Петровича, певшего в церковном хоре…

Словом, иного пути, кроме музыкального, у парня не могло и быть. Тем более, что и в школе он слыл балалаечником, певцом. И очень хотел научиться игре на баяне. Потому после окончания школы направился в Задонское училище культуры.

Имея хороший музыкальный слух, цепкую память, тонко чувствуя ритм мелодии, ему не составило труда поступить. А дальше музыкальная жизнь затянула парня, как водоворот омута. И с музыкой он уже не расставался.

Супругу себе Анатолий выбрал — тоже голосистую певунью. Старшеклассница местной школы Нина Колосова стала участницей хора, организованного им в Хворостянском клубе, куда он приехал работать. Там и познакомились. В июле 2026-го их крепкому семейному союзу исполнится 60 лет.

Нина Николаевна тоже всю жизнь отдала музыке. Начав с художественной самодеятельности, стала солисткой хора, участницей танцевального коллектива, сельской агитбригады. Долгое время руководила Хворостянским ДК. Имеет почетное звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.

Двум дочерям Зверевых — Елене и Татьяне — судьба уготовила ту же стезю, что и у родителей.

— Мы с Леной выросли в клубе, поэтому с пеленок к сцене прилипли, — полушутя говорит Татьяна Анатольевна Иноземцева (Зверева).

Но в каждой шутке есть лишь доля шутки, как известно. Вот и в этом случае по сути всё правда. Девчонки совсем маленькими еще были, но в сельском клубе времени проводили больше, чем дома: у родителей то репетиции, то концерты, то спектакли. И малышек брали с собой. А подросли — тоже стали петь, участвовать во всех клубных мероприятиях.

Татьяна и профессию выбрала соответствующую, закончив культпросветучилище. Много лет заведует Хворостянским ДК. А Елена Анатольевна хоть и работает в сфере ветеринарии, но является бессменным режиссером в сельском Доме культуры на общественных началах. Ни одна постановка, ни один сценарий не проходят мимо нее. Да и опять же и споёт, и спляшет. Кроме того, на протяжении не одного десятка лет она — бессменная ведущая всех вечеров, праздников, встреч.

Внуки Анатолия Павловича: Алексей, Екатерина и Алена живут своей жизнью. Они юристы. Давно проживают кто в Липецке, кто в Добринке, кто на Плавице. Однако любовь к сцене, к музыке, к народному творчеству и им передалась по наследству. До сих пор ни одно сколь-нибудь значимое мероприятие в Хворостянском ДК не проходит без их участия. Как и в школьные годы, они поют в семейном ансамбле Зверевых, который сегодня принимает в свои ряды уже четвертое поколение певческой династии.

Первой из правнуков юбиляра стала Варвара Кутищева. Петь под аккомпанемент талантливого прадеда Варя начала с трех лет. А сейчас она занимается в Добринской школе искусств у педагога Т.В. Морозовой. Специализация — «эстрадный вокал». Номинируется на стипендию правительства Липецкой области. В течение 2024-2025 гг. неоднократно становилась дипломантом и победителем районных, региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Только в текущем учебном году получила шесть (!) дипломов лауреата I степени различных международных конкурсов.

На юбилей к Анатолию Павловичу Звереву приехала его известная воспитанница Ирина Озерова. На фото виновник торжества с дочерьми Еленой и Татьяной. Слева от него Ирина Озерова.

А там и самые маленькие последователи музыкального прадеда подрастают. Второклассник Елисей уже сейчас участвует в постановочных обрядах семейного ансамбля Зверевых, декламирует стихи, но больше всего мальчик любит петь.

Трехлетний Ярослав научился уверенно держать микрофон (что ему очень нравится!) и даже пытается попробовать себя в сольном пении.