Пищевых яиц в Липецкой области производят в два раза больше нормы потребления. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, основным производителем и поставщиком пищевого куриного яйца в области является сельхозпредприятие, две площадки которого расположены в Липецком и Грязинском районах.

Только на одном этом предприятии ежедневно собирают 1,3 млн штук яиц. За 11 месяцев нынешнего года с двух площадок получено уже 464,9 млн штук. По итогам 2023-го компания планирует произвести 510 млн штук пищевого яйца, что на 22 млн штук больше, чем годом ранее.

«Предприятия, занимающиеся производством яиц в регионе, работают в штатном режиме, – отметил заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области Павел Киндрук. – Кормами обеспечены в полном объеме. В целом в этом году в хозяйствах всех категорий планируем получить около 680 млн штук пищевых яиц».