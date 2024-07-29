Свыше 1,5 миллиона тонн зерна собрали липецкие аграрии. В прошлом году на аналогичную дату было получено чуть более 250 тысяч тонн. На утро понедельника обмолочено 410 тысяч гектаров, отведённых под зерновые и зернобобовые культуры. Собрано 1,665 млн тысяч тонн пшеницы, гороха и ячменя. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 40,6 центнеров с гектара, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области.

Большая часть урожая приходится на озимую пшеницу. Ее намолочено 1,2 млн тонн. Уборка озимой пшеницы скоро завершится: осталось обмолоть чуть больше 10% площадей. Горох собран с 71% площадей. Получено 64 тысячи тонн. На аналогичную дату прошлого года уборка гороха только началась. Яровую пшеницу начали убирать в 13 районах и округах. Ячмень молотят по всей области. Его собрано 200 тысяч тонн.

Добринские аграрии остаются лидерами по валовому сбору зерна и площади уборки. Ими обмолочено 42,5 тысячи гектаров и получено 153 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. Больше всего зерна и гороха с одного гектара собирают в Тербунском районе, по 47,4 центнера.

Озимого рапса получено 14 тысяч тонн. К уборке ярового рапса липецкие аграрии пока не приступали. Под эту масличную культуру в текущем году отведено почти 60 тысяч гектаров.

Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать почти 770 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, 418 тысяч гектаров масличных. Общая посевная площадь в 2024 году составила 1,4 млн гектаров. «АПК является одной из ведущих отраслей экономики Липецкой области. Подготовка ко всем видам полевых работ в регионе ведется заблаговременно с учетом возможных рисков и непредвиденных обстоятельств», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.