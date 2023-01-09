Масштабные профилактические акции провела Госавтоинспекция Липецкой области в новогодние и рождественские праздники. Управление транспортным средством в состоянии опьянения – одно из самых злостных и опасных нарушений Правил дорожного движения, которое в случае автомобильной аварии приводит к очень тяжелым последствиям.

В городах и районах автоинспекторы в праздничные дни проводили массовые проверки водителей на состояние опьянения. За грубейшее нарушение ПДД на дорогах региона задержаны 108 водителей. Кроме того, в области были выявлены два водителя, повторно управлявшие автомобилем нетрезвыми. За это предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на то, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем автомобилистам, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения, оплаты штрафов и прохождения медицинской комиссии.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона.

Липецкая Госавтоинспекция призывает всех, кто стал свидетелем управления транспортом в состоянии опьянения сообщать об этих случаях по телефонам 02 или 112. Неравнодушное отношение к злостному нарушению ПДД может помочь предотвратить несчастье. Массовые акции, направленные на предотвращение опасных факторов дорожного риска, будут проводиться и в дальнейшем.