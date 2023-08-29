Музей в усадьбе Рязанка отметил 26-летие. В день рождения музея на родине Петра Семенова-Тян-Шанского прошёл традиционный фестиваль, посвященный началу музейной деятельности. На территории парка развернулись локации с мастер-классами, музыкой, фотозонами и угощениями.

Живая музыка в исполнении артистов Липецкой государственной филармонии звучала по всей территории усадебного парка. Были представлены и сольные вокальные номера и выступления коллективов, например ансамбля «Унион-Бэнд».

Популярностью пользовалась локация, занявшая большую часть территории позади усадебного дома – лабиринт от Государственного Эрмитажа, проход по которому участники знакомились с коллекцией Эрмитажа, учились лучше ориентироваться в музее, узнали названия его зданий и залов, интересные факты из истории и современной жизни Эрмитажа.

Зрителей ждал спектакль под открытым небом от театра драмы имени Толстого «Был такой случай!» по пьесе А.П. Чехова. Актерская игра липецких артистов в окружении природных декораций создали полное погружение в атмосферу и сюжет. Все желающие могли посетить различные активности: мастер-классы по росписи романовской игрушки, лепке на гончарном круге, арт-терапии, кукольный спектакль, пленэры юных художников, выставки, артотозоны, дворянские игры и многое другое. Особенно гостям понравилась зона усадебного чаепития с фирменным травяным чаем усадьбы из самовара.

Также на фестивале участники арт-резиденции «Шанс Кого представляли свои проекты». Она проходила в этом году с 22 августа. Участники со всей области, а также из Крыма и Узбекистана приехали в Рязанку, чтобы творить в трех направлениях искусства: театр, изобразительное искусство, слово.

Узнать больше об усадьбе и личности Петра Петровича можно было на экскурсиях по музею, в том числе и с помощью аудиогида. В этот день Рязанку посетили более 1000 гостей из разных областей нашей страны: Липецкой, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Курской, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. И мы заинтересованы не только в его сохранении, но и развитии», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.