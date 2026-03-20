Свыше 11 тысяч жителей Липецкой области смогут выйти на пенсию в 2026 году

Женщины 59 лет (1967 года рождения)и мужчины 64 лет (1962 года рождения) смогут оформить страховую пенсию в Липецкой области в 2026 году. Всего в регионе право на пенсию получит более 11 тысяч жителей.

В Отделении СФР по Липецкой области напоминают, что для установления выплаты необходимо выполнение трёх основных условий: возраст 59 лет (женщины) и 64 года (мужчины); не менее 15 лет страхового стажа; наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Помимо общеустановленного возраста, в 2026 году оформить пенсию смогут педагогические, медицинские работники и деятели искусств, которые выработали специальный стаж еще в 2022 году. Для этой категории граждан также обязательно наличие требуемой суммы пенсионных коэффициентов.

Подать заявление о назначении пенсии можно не ранее чем за месяц до наступления права на нее (достижение возраста или выработка спецстажа). Сделать это можно несколькими способами: через портал «Госуслуги»; в Многофункциональном центре (МФЦ); в клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области.

Жители региона могут оформить пенсию без личного визита в автоматическом режиме. Для этого на портале «Госуслуг» необходимо дать согласие на автоматическое оформление. Сервис задаст уточняющие вопросы и на основе данных индивидуального лицевого счета рассчитает размер будущей пенсии.

«За месяц до наступления пенсионного возраста региональное Отделение Соцфонда направляет уведомление в личный кабинет гражданина, в котором после проверки сведений индивидуального лицевого счета система рассчитывает размер пенсии. При согласии пенсия оформляется автоматически. В случае вашего несогласия с расчетом необходимо представить документы, подтверждающие стаж и (или) заработок», — пояснил управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.

В страховой стаж засчитываются не только периоды трудовой деятельности. В него также включаются социально значимые периоды жизни: уход за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет; уход за нетрудоспособными гражданами (пожилые старше 80 лет, инвалиды 1 группы, дети-инвалиды); служба в армии по призыву.Проверить полноту и точность сведений на лицевом счете можно онлайн, заказав выписку через портал «Госуслуг». Если в выписке отсутствуют данные о каких-либо периодах работы, необходимо обратиться в Отделение СФР по Липецкой области для уточнения информации.

По всем вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, жители региона могут обращаться по телефону горячей линии: 8 (800) 100-00-01. Режим работы: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30.