За пять лет в развитие здравоохранения региона вложено 12,5 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время своего ежегодного отчёта. Приобретены 3370 единиц медицинского оборудования, 171 легковой автомобиль для медучреждений, 93 машины скорой помощи. Построили и отремонтировали 16 больниц и поликлиник, 46 ФАПов и ОВОПов.

Губернатор отметил работу липецких медиков. Благодаря новому оборудованию врачи стали быстрее и точнее выявлять заболевания и ставить на ноги тяжелобольных. В 2023 году липецкие медики провели 5029 высокотехнологичных операций. Это почти вдвое больше, чем 5 лет назад.

Игорь Артамонов анонсировал новые меры поддержки для медиков. «Пытаемся привлечь лучших врачей. Подняли выплаты до пяти миллионов рублей. И мы сегодня разрабатываем новые меры. Усилим работу по обеспечению медиков жильём. Акцент будет сделан на Липецке и Ельце», – сказал Игорь Артамонов.

Также в ходе отчёта губернатор отметил липецкую санавиацию. За три года вертолет скорой помощи доставил в больницы Липецкой области и федеральные центры 119 тяжелобольных пациентов. Перевозили пациентов после инсульта, инфаркта, с ожогами, травмами после ДТП.