Свыше 1300 жителей Липецкой области подали заявления на профориентацию с начала 2026 года

В Липецкой области продолжается реализация системы профессиональной ориентации и маршрутизации школьников и студентов – от первого знакомства с профессией до успешного трудоустройства. С начала 2026 года Кадровый центр «Работа России» провел 113 профориентационных мероприятий, в которых приняли участие свыше 1 300 жителей региона.

В числе проведенных мероприятий: 6 карьерных марафонов, 20 профуроков, 75 встреч по профессиональному самоопределению, 5 мастер-классов от работодателей и 7 профтуров на действующие предприятия.

Особенность подхода – не формальное знакомство с профессиями, а погружение в реальную специфику труда: участники узнают, как устроены рабочие места, какие компетенции сегодня востребованы на рынке, и как выстроить карьеру в конкретной отрасли. Каждому участнику предоставляются персонализированные рекомендации с учетом его интересов, способностей и актуальных запросов работодателей.

Подать заявление на прохождение профориентации можно через портал «Работа России» или обратившись в любой Кадровый центр «Работа России» Липецкой области.

«Профориентация начинается со школьной скамьи. Мы создаем все условия, чтобы молодые люди могли осознанно выбрать профессию, получить востребованные навыки и найти достойную работу на родной земле. Важно, чтобы каждый житель области чувствовал поддержку государства на всех этапах профессионального пути», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.