Средствами пенсионных накоплений с начала 2024 года воспользовались 1387 жителей Липецкой области. Накопительную часть пенсии, как и раньше, могут получить мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины 55 лет при наличии необходимого страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов, сообщили в отделении Социального фонда России по Липецкой области.

Пять человек оформили средства как ежемесячную выплату. Её размер рассчитывается у каждого получателя индивидуально исходя из ожидаемого периода выплаты (264 месяца). 1378 липчан получили выплату единовременно, еще четверо воспользовались срочной пенсионной выплатой, которая формируется в рамках программы софинансирования или средств материнского капитала. Размер накопительной пенсии можно узнать, заказав выписку из индивидуального лицевого счета на портале госуслуг. В региональном СФР напомнили, что накопительная пенсия формируется у граждан 1967 года рождения и моложе, которые имели официальную заработную плату с 2002 по 2013 годы и добровольно не подавали работодателю заявление с просьбой направлять все пенсионные отчисления в страховую часть пенсии.

Кроме того, пенсионные накопления могут быть у тех, кто:

— родился до 1967 года и добровольно участвовал в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений;

— женщин 1957–1966 года рождения и мужчин 1953–1966 года рождения, у которых с 2002 по 2004 годы формировалась накопительная пенсия;

— мам, направивших средства материнского (семейного) капитала для формирования накопительной пенсии.

Все пенсионные накопления выплачиваются одной суммой, если размер накопительной пенсии при расчете равен или не превышает 5% по отношению к полному размеру страховой пенсии по старости (вместе с фиксированной выплатой и предполагаемым размером накопительной пенсии). «Выплата пенсионных накоплений носит заявительный характер. Чтобы их получить, необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг, в МФЦ или отделении СФР по Липецкой области. Если формирование пенсионных накоплений происходит в негосударственном пенсионном фонде, то и обращаться за выплатой необходимо в соответствующий НПФ», — отметил управляющий региональным отделением соцфонда Евгений Павлов.

Пенсионные накопления в случае смерти гражданина могут получить и его правопреемники. В первую очередь, это дети, супруги, родители. Если таковых нет, то другие родственники. Обратиться необходимо в течение шести месяцев со дня смерти. При более позднем обращении право устанавливается в судебном порядке. С начала 2024 года региональным отделением фонда было принято 258 решений о выплате средств пенсионных накоплений 278 правопреемникам на сумму более 16,7 миллиона рублей.