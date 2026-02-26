Свыше 200 атлетов собрались на Фестивале воркаута в Липецке

Второй Фестиваль воркаута, посвященный памяти участников специальной военной операции, прошел в Липецке. В нем приняли участие больше 200 спортсменов из разных регионов России, включая самый отдаленный — Калининград. Фестиваль был посвящен Валентину Дементьеву, Антону Светикову и Сергею Ряховскому.

«Такие мероприятия напоминают нам о главных ценностях — долге, чести и верности своему делу. Важно, что память о героях находит отражение в реальных делах и объединяет людей вокруг здорового образа жизни», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На открытии фестиваля к гостям и участникам обратилась председатель городского департамента по физической культуре и спорту Елена Старобудцева. Почетные гости пожелали спортсменам удачи и отметили важность сохранения исторической памяти.

Главным зрелищем дня стали соревнования. Они включали в себя состязания в висе на вращающейся перекладине, двоеборье, многоборье, трикинг. Участники продемонстрировали невероятную физическую подготовку и волю к победе.

Фестиваль организован в рамках социального проекта «Здоровое будущее» при поддержке Министерства внутренней политики Липецкой области.