За два года действия программы начиная с 2021-го компании региона получили в общей сложности больше 18, 5 миллионов рублей за трудоустройство людей, лишившихся заработка вследствие разных жизненных ситуаций. Всего за это время программой субсидирования найма воспользовалось свыше 200 работодателей, работу получили порядка 900 жителей Липецкой области.

С начала 2023 года Отделение Социального фонда России по Липецкой области выплатил бизнесу свыше 4 миллионов рублей в виде компенсаций части заработка сотрудников, которые были наняты по программе.

Субсидии призваны компенсировать часть расходов бизнеса на зарплаты сотрудников, лишившихся работы из-за ликвидации компании или сокращения штата либо находящихся под риском увольнения из-за простоя. Под программу также подпадают беженцы из Украины и специалисты не старше 30 лет. Важно, чтобы работники, за которых работодатель хочет получить субсидию, на момент заключения трудового договора имели официальный статус безработных и не были зарегистрированы в качестве ИП или самозанятых. Единственное исключение сделано для беженцев, к ним такие требования не предъявляют.

Сама компания, претендующая на участие в программе субсидирования, также должна отвечать ряду условий. В частности, быть зарегистрирована до 2023 года, не иметь долгов по зарплате и обязательным платежам (налоги, штрафы и т. д.). Обязательно трудоустроить сотрудника на полный день и платить ему зарплату не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). В числе других требований – не находиться в стадии ликвидации или банкротства и не получать другие льготы по линии борьбы с безработицей.

Получение субсидии состоит из нескольких этапов. Для начала компания должна подать заявку и список вакантных мест в службу занятости через личный кабинет платформы «Работа России». Когда служба пришлет подходящих кандидатов, нужно выбрать из них специалистов и трудоустроить их. Через месяц после этого можно отправлять заявку на субсидию через личный кабинет на сайте Социального фонда. Размер субсидии составляет один МРОТ на каждого трудоустроенного с учетом всех страховых взносов и предоставляется компании по истечении одного, трех и шести месяцев работы трудоустроенного. В течение десяти дней региональное Отделение СФР проверит компанию и ее новых сотрудников, включая их зарплаты, после чего перечислит первую часть субсидии. Далее фонд уже в беззаявительном порядке будет проверять все данные и выплачивать остальные части субсидии.