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Обновление дорог в Липецке, Ельце и Грязях проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего в трех городах, образующих агломерацию, восстановят 19 участков улично-дорожной сети общей протяженностью более 22 километров.

В Липецке в список попали 11 объектов: проезд Универсальный, улицы Ковалева, Известковая, Свердлова, Теперика, Раздольная, Лучистая, Новая, участки Стаханова и Баумана. В Грязях отремонтируют улицы Воровского, Набережную, Расковой, Орджоникидзе и Чернышевского. В Ельце обновят улицы Аргамаческая, Орджоникидзе и участок 9 Декабря.

На всех объектах специалисты приведут в порядок проезжую часть. На некоторых – восстановят тротуары.