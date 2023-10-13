Более 25 тысяч школьников Липецкой области уже приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая проводится во всех регионах с 19 сентября по 15 октября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ее организаторами выступают Минтранс России, Госавтоинспекция, интернет-платформа Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Участвуют в конкурсе школьники с 1 по 9 классы. Задания онлайн-олимпиады разработаны с учетом актуальных аспектов обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Выполнить их можно дома. Вопросы разбиты на два блока и соответствуют возрастным категориям. Среди них задачи по пешеходному движению, передвижению на велосипедах, средствах индивидуальной мобильности, правильному поведению при активных играх и другие тесты по дорожной безопасности.

Итоги онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» будут подведены 16 октября. Каждый участник получит награду в зависимости от результата – диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

«Основная цель – обратить внимание участников олимпиады на возможные факторы риска, что позволит сформировать образ мышления законопослушного участника дорожного движения», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.