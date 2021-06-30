Итоги профилактической акции «Должник» подвели в Липецкой области. Во время ее проведения 21-25 июня сотрудники ГИБДД совместно с представителями службы судебных приставов-исполнителей разъясняли жителям региона необходимость оплаты штрафов за административные правонарушения в сфере дорожного движения.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, проведено более 1000 бесед. Кроме того, приставы-исполнители наложили арест на 20 автомобилей должников. Инспекторы ДПС непосредственно при несении службы каждого остановленного ими водителя проверяли по базе данных на предмет наличия у него просроченных штрафов. В результате 2127 человек оплатили имеющиеся задолженности по штрафам, в бюджет поступило почти 2 млн рублей.

В отношении 219 граждан, не уплативших штраф в установленный законом срок, составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. О необходимости оплаты штрафов и последствиях неоплаты уведомлен 531 гражданин, в том числе 200 человек оплатили штраф в добровольном порядке.

Госавтоинспекция напоминает, что оплачивать штрафы необходимо своевременно. При оплате в 20-дневный срок со дня вынесения постановления об административном правонарушении есть возможность заплатить штраф в половинном размере. В противном случае можно не только заплатить вдвое больше, но и оказаться под арестом, уточнили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.