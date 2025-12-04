Свыше 2700 жителей Липецкой области получили пенсии по инвалидности без заявлений

Отделение Социального фонда России по Липецкой области в 2025 году проактивно назначило страховые и государственные пенсии по инвалидности 2714 липчанам. Выплаты оформляются автоматически на основании данных Федерального реестра инвалидов.

Решение о назначении выплаты принимается автоматически в течение 5 рабочих дней после того, как бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) направляет сведения об установлении инвалидности в Федеральный реестр инвалидов. Гражданин уведомляется о назначении пенсии через личный кабинет на портале госуслуг или по почте.

«Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные выплаты. Если по линии фонда никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии через личный кабинет на портале госуслуг либо в клиентской службе Социального фонда, а также МФЦ. Сделать это можно лично либо через законного представителя», — пояснил управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.

Помимо основного пенсионного обеспечения, Отделение СФР в проактивном порядке осуществляет перерасчет выплат и устанавливает инвалидам дополнительные меры господдержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, обеспечивающий право на лекарства, медицинские изделия, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд.

«Липецкая область, будучи пилотным регионом по внедрению современных социальных услуг, продолжает активно развивать проактивный формат поддержки граждан. Для нас принципиально важно, чтобы меры государственной поддержки находили своих адресатов быстро и без лишних барьеров. Мы видим, что этот механизм работает эффективно», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По всем вопросам, связанным с назначением и получением пенсий, можно обратиться на единую горячую линию Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01 (с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30).