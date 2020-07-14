Свыше 3,5 тысячи торговых предприятий проверили в Липецкой области на соблюдение мер эпидбезопасности

Постоянный контроль за соблюдением мер эпидемиологической безопасности на торговых предприятиях и в организациях Липецкой области осуществляют сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики региона. Такую задачу специалистам поставил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Пандемию никто не отменял, и примеры других областей показывают, что к болезни нельзя относиться несерьезно. Все предприятия торговли, работающие в Липецкой области, будь это маленький магазин шаговой доступности или крупная федеральная сеть обязаны соблюдать меры санитарной безопасности», – еще раз подчеркнул Игорь Артамонов.

На состоявшемся сегодня под его руководством заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции говорилось, что по итогам проведенных проверок, связанных с соблюдением на объектах торговли правил поведения в период режима повышенной готовности с 26 марта возбуждено 102 дела об административных правонарушениях. В целом проведено 225 проверок, проконтролировано 3577 предприятий торговли. За нарушения судами как Липецкой области, так и других субъектов РФ назначены штрафы свыше 1,5 млн рублей, которые будут взысканы в областной бюджет, добавили в управлении потребительского рынка и ценовой политики региона.