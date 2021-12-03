Жители более 300 домов Липецкой области воспользовались механизмом ускоренного подключения к газовым сетям. Эти потребители подключаются к существующим сетям газоснабжения в рамках поручений Президента России Владимира Путина.

«Социальная догазификация востребована. Мы стремимся сократить сроки подключения домов жителей Липецкой области к газу и сделать эту процедуру максимально простой для людей», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Накануне было догазифицировано очередное домовладение в Лебедяни. Здесь побывали заместитель главы администрации Липецкой области Константин Востриков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков.

«В общей сложности в Липецкой области собрано уже около 3,5 тысячи заявок на догазификацию, их прием продолжается. Мы ведем активную работу как по строительству газопроводов к участкам, так и по подключению домов к сетям», – отметил Сергей Карасиков.