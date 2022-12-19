Государственная поддержка малых форм хозяйствования в Липецкой области в 2023 году по сравнению с нынешним возрастет более чем на 40%. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, из федерального и областного бюджетов будет выделено 330,9 млн рублей. 67,5 млн рублей направят на создание и развитие семейных ферм. По сравнению с 2022 годом грантовая поддержка возрастет на 47% (46 млн рублей в 2022 году). Сельхозкооперативы на развитие материально-технической базы получат 54 млн рублей (рост на 69%). В нынешнем году на это направление было выделено 32 млн рублей.

Новым для региона видом поддержки будет грант «Агротуризм». На следующий год Минсельхоз России уже отобрал три липецких проекта из Грязинского, Добровского и Становлянского районов. На развитие сельского туризма в 2023 году предусмотрено 27,5 млн рублей, в том числе 20,3 млн рублей будет направлено из федерального бюджета. Это самая большая сумма на эту меру господдержки в ЦФО и третья в РФ согласно рейтингу распределения общего объема субсидий федерального бюджета на 2023 год.

Также предусмотрены бюджетные средства на грант «Агропрогресс». Этот инструмент господдержки существует с 2021 года и предназначен для представителей малого бизнеса, которые работают в сельской местности более двух лет. За счет средств этого гранта можно покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита. Средства господдержки разрешается направлять на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме того, грант можно потратить на закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала. В регионе на следующий год на грант «Агропрогресс» выделено 11,4 млн рублей. В 2021 и 2022 годах этого вида поддержки в Липецкой области не было.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на гранты «Агростартап» и субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам запланировано 170,5 млн рублей. Это на 14,3 млн рублей больше, чем было выделено в текущем году. И это при том, что по сравнению с 2021-м в нынешнем году господдержка в рамках нацпроекта выросла на 61%. Из федерального бюджета область получит 162 млн рублей. Это самая большая сумма в ЦФО и четвертая в РФ согласно рейтингу распределения общего объема субсидий федерального бюджета на 2023 год.

«Гранты всегда востребованы у представителей малых форм хозяйствования в Липецкой области. Государственная поддержка помогает реализовывать новые проекты, расширять производство, модернизовать материально-техническую базу. А это, безусловно, положительно влияет на продовольствую безопасность региона и позволяет предпринимателям выйти на достойный уровень доходов, создать новые рабочие места», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.