Мастер-класс от топ-управленцев страны продолжил Неделю предпринимательства в Липецкой области, которая посвящена Дню российского предпринимательства. Спикеры разобрали такие темы, как масштабирование бизнеса, выход на международные рынки, настройка процессов продаж и маркетинга, привлечение инвестиций, развитие продукта.

Мастер-класс прошел в рамках форума предпринимателей и наставников, организаторами которого выступили центр «Мой Бизнес» при содействии правительства Липецкой области, областного фонда поддержки МСП совместно с Липецким региональным отделением «Опора России» и Клуба менторов города Москвы. Форум собрал более 300 участников.

«Постоянный обмен опытом, изучение современных бизнес-инструментов и методик способствуют развитию предприятий и являются двигателем прогресса. Наш регион всегда готов выступить площадкой для проведения подобных мероприятий, на которых представители определенных сфер собираются, обсуждают текущие тенденции, решают проблемы и вырабатывают актуальные решения, многие из которых ложатся в основу законопроектов», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Неделя предпринимательства в Липецкой области завершится 23 мая праздничным мероприятием — форумом «Время наших» с концертом и награждением лидеров малого и среднего бизнеса в ККЗ «Унион».