С момента старта программы материнского капитала отделение Социального фонда по Липецкой области одобрило 32 729 заявлений на покупку и строительство жилья без использования кредитных средств. Около 26 тысяч липецких семей при этом стали собственниками готового жилья на общую сумму свыше 7 млрд. рублей. На строительство или реконструкцию частных домов потратили средства более 7 тысяч родителей. Им было выделено более 1,6 млрд. рублей.

С начала 2023 года 105 семей Липецкой области улучшили жилищные условия за счет материнского капитала без привлечения кредитных средств. При этом 82 семьи приобрели готовое жилье и около 23 семей направили деньги на строительство. Общий объем одобренных заявок по двум направлениям превысил 48 млн. рублей.

В целом за все время на улучшение жилищных условий в нашем регионе подано свыше 70 тысяч заявлений. Они включают не только распоряжения на прямую покупку жилья, но и решение квартирных вопросов с привлечением кредита или займа.

Напомним, что использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий без кредита можно после того, как ребенку исполнится три года. Заявление о распоряжении подается через МФЦ или клиентскую службу Социального фонда России независимо от места регистрации. Как при личном визите, так и онлайн.

Приобретаемое или строящееся жилье должно находиться на территории России. Важно отметить, что ремонт квартиры или дома не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий, поэтому использовать материнский капитал на эти цели нельзя.

С 1 февраля размер материнского капитала проиндексирован и составляет 586 947 рублей на первого ребенка. Если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, при рождении второго размер капитала увеличивается на 188 682 рубля.

Маткапитал в повышенном размере, который дается, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, а до его появления права на материнский капитал не было, составляет 775 628 рублей.