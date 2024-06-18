Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в Липецкой области ремонтируют девять дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Их общая протяженность – 35,35 км.

В Липецке уже завершены основные работы на улицах Монтажников, Усманская в Силикатном и Коммунальная. Эти участки ведут к районной больнице и отделению взрослой поликлиники в микрорайоне Сырский Рудник, к фельдшерско-акушерскому пункту на Силикатном, к лечебно-диагностическому центру №1 на ул. Коммунальной. Подрядчик обновил покрытие проезжей части и тротуаров. Остается заменить знаки.

Продолжается обновление одного из самых сложных городских объектов – улицы Папина. Специалисты уложили около половины выравнивающего слоя новой дорожной одежды. Сейчас асфальтируют пешеходные дорожки. Здесь располагаются родильный дом и отделение женской консультации. Жители областного центра ждут восстановления улицы Циолковского. Здесь располагаются больницы МВД, скорой медицинской помощи, инфекционная, а также областной туберкулезный диспансер. Подрядчик отремонтирует дорожное полотно, приведет в порядок тротуары. Работы начнутся в июле.

В Ельце приводят в порядок дорогу к акушерско-гинекологическому центру и инфекционному отделению. На улице 9 Декабря частично уложен выравнивающий слой асфальта. Завершить ремонт должны до конца июня. На автодороге «Елец – Талица – Красное» ремонтируют площадки остановок общественного транспорта. Трасса ведет к поликлинике и центру общей врачебной практики в селе Талица.

На трассе «Патриаршая – Верхний Студенец», ведущей к местному ФАПу, работы также начнутся в ближайшее время. К ФАПу в селе Сотниково ездить стало удобнее. На автодороге «Красное – Мамоново – Пятницкое» уже уложено новое покрытие, сейчас приводят в порядок остановки.