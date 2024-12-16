43151 участников жителей Липецкой области приняли участие в IX Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктанте». Акция состоялась одновременно во всех субъектах Российской Федерации, а также в 170 странах, где свои знания об истории, традициях и культуре народов России проверили 3,5 млн человек. Проект в очередной раз показал, насколько важно для каждого россиянина знать и ценить культурное многообразие своей Родины.

Вопросы ЭтноДиктанта охватывали различные аспекты этнографии – нормативная база и реализация государственной национальной политики, животный мир в традиционной культуре, исторические даты и историческая память, свадебные и семейные традиции и обычаи народов. Участники смогли не только продемонстрировать свою эрудицию, но и узнать много нового о своих соотечественниках. Средняя оценка за ЭтноДиктант среди всех участников составила 69,6 баллов, а в Липецкой области — 67 баллов.

Организатором Большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей, в Липецкой области — управление внутренней политики Липецкой области. Правильные ответы с исторической справкой уже опубликованы на официальном сайте Диктанта www.miretno.ru, там же можно скачать сертификат участника. Более подробную информацию о Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте www.miretno.ru и в официальной группе ВКонтакте — https://vk.com/miretno.

«Россия – многонациональная страна. Участие в диктанте дает возможность оценить наши познания в этом направлении. Думаю, многие после такой проверки захотят больше узнать о культуре и традициях представителей разных национальностей, живущих в России», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.