Жители Липецкой области подали уже 525 обращений по созданию электронных дубликатов документов через центры «Мои Документы». Оцифровать можно военный билет, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния иностранного государства, документы о трудовой деятельности и об образовании, свидетельство об усыновлении и другие.

Регулирующие данную процедуру правила, а также перечень из 19 документов, которые можно перевести в электронный формат, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2021 г. № 1818.

Для того, чтобы создать цифровую копию, необходимо прийти в любой удобный МФЦ и предоставить оригинал документа. Сотрудник отсканирует его и заверит электронной цифровой подписью, дополнив информацией об оригинале, о дате и времени создания дубликата, о работнике, чьей подписью заверен документ, а также о многофункциональном центре, где дубликат создан. Электронные дубликаты документов появятся в личном кабинете пользователя на портале Госуслуг и будут храниться там бессрочно.

«Развивая эти системы, мы не только упрощаем механизм получения определенных справок и документов, но и совершенствуем межведомственное взаимодействие», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.