Свыше 5500 семей в Липецкой области получили выплаты при рождении ребенка в 2025 году

Отделение Социального фонда России по Липецкой области подвело итоги работы по поддержке семей с детьми в 2025 году. Единовременное пособие при рождении ребенка получили 5 778 семей региона. Общая сумма выплат, направленных на поддержку липчан, превысила 154 миллиона рублей.

С 1 февраля 2026 года размер единовременного пособия был проиндексирован на 5,6% и теперь составляет 28 450 рублей. Выплата носит разовый характер и предоставляется вне зависимости от трудоустройства, возраста или уровня дохода получателя. Важно отметить, что пособие полагается на каждого ребенка: при рождении двойни или тройни средства выплачиваются на всех детей, в том числе усыновленных.

Право на получение средств имеет один из родителей. Как правило, выплата оформляется на маму. Однако в случае расторжения брака пособие назначается тому родителю, с которым фактически проживает ребенок. В такой ситуации необходимо лично подать заявление и подтверждающие документы в клиентскую службу регионального Отделения СФР.

«Помощь семьям с детьми – приоритет госполитики страны. Поддерживая рождаемость, помогая родителям в воспитании, мы сможем улучшить демографическую ситуацию. Поэтому в Липецкой области мы создаем для молодых семей все необходимые условия», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Процедура назначения пособия зависит от статуса родителей. Работающие граждане получают средства в проактивном (беззаявительном) порядке. На основании данных, поступивших из реестра ЗАГС, Отделение СФР самостоятельно назначает выплату. Деньги зачисляются на счет в течение 10 рабочих дней. В случае отсутствия выплаты специалисты рекомендуют обратиться к работодателю. Неработающие родители могут подать заявление через портал госуслуг, в МФЦ или клиентской службе ОСФР. Крайний срок обращения — не позднее 6 месяцев с момента рождения ребенка.

«Если в семье оба родителя неработающие, обратиться за пособием может любой из них. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней при поступлении всех необходимых сведений. Средства начисляют в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения о назначении выплаты», — пояснил управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.

По всем вопросам можно обратиться на горячую линию — 8 (800) 100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30. Также вся информация размещена в официальном канале Отделения СФР по Липецкой области в мессенджере MAX.