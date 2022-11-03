Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в 2022 году в рамках возбужденных административных дел изъяли 5748 пачек контрафактной табачной продукции и более 1000 бутылок контрафактного алкоголя. В 2021 году контрафактного табака изъято более 7000 пачек и 2500 бутылок алкоголя. Наиболее неблагополучными районами Липецка по этому показателю признаны поселок Тракторостроителей, территория около железнодорожного вокзала, районы Октябрьского рынка, Сокола, НЛМК.

Вопрос реализации контрафактной продукции не теряет своей актуальности и находится на постоянном контроле у регионального управления потребительского рынка и ценовой политики и правоохранительных органов Липецкой области. Главная цель – недопущение нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции и табачных изделий. Особое внимание уделяют нестационарным торговым объектам, в которых федеральный закон прямо запрещает продажу алкогольной и табачной продукции. В числе мер прекращения незаконного бизнеса – расторжение договора на размещение НТО и его демонтаж.

О фактах незаконной продажи алкогольной и табачной продукции необходимо сообщать в правоохранительные органы по телефонам 02 и 112 или по телефону горячей линии управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области 8-991-344-27-53.