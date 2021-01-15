Свыше шести тысяч липчан уже воспользовались новой системой оплаты проезда.

Терминалы уже установлены в 200 муниципальных автобусах (87% от общего числа) и 20 частных (5% от общего числа). С 11 января возможностью оплатить проезд новым способом воспользовались более шести тысяч пассажиров.

– Наличные я практически не использую – расплачиваюсь картами. Новая система очень удобна, ведь транспортную карту можно забыть, а банковские всегда с собой. Радует и то, что цена поездки не отличается от той, что была по специальной карте, – поделился впечатлениями пассажир Владимир Тутукин.

Стоит отметить, что обновленное терминальное оборудование поддерживает оплату не только бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР, но и мобильными телефонами с платежными сервисами Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Оснащение автобусов новым оборудованием продолжается. В Агентстве автомобильного транспорта Липецкой области поясняют, что на входных дверях автобусов, где уже установлена новая система, размещают специальные наклейки, которые информируют липчан о доступном способе оплаты проезда.

Как известно, чеков новые терминалы не выдают. Историю оплаты липчане могут отслеживать напрямую на своих мобильных устройствах. Также, при необходимости, пассажиры могут попросить чек у водителя.

Сейчас система работает в тестовом режиме. Если по каким-либо причинам не удалось совершить оплату, сообщить об этом можно в инстаграм-аккаунт avtobus48 или по телефону 8-800-200-90-55, указав номер маршрута и госномер автобуса.