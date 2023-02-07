За прошлый год на основании талонов родового сертификата медицинским организациям перечислено более 71, 7 миллионов рублей. Средства направлены на оплату услуг, оказанных в связи с беременностью и рождением детей.

Свыше 6,5 тысяч женщин Липецкой области в рамках таких услуг получили медицинскую помощь в женских консультациях в амбулаторных условиях. Не меньше чем половине из них также была оказана психологическая и медико-социальная помощь, правовая поддержка.

Женщинам и новорожденным в родильных домах Липецкой области в стационарных условиях оказано 7,7 тысяч услуг. Еще 1,7 тысяч услуг предоставлено в поликлиниках в ходе профилактических медосмотров детей в возрасте до года.

Напомним, что электронный родовой сертификат формируется медицинской организацией на любом сроке беременности.