Отделение ПФР по Липецкой области напоминает жителям региона, что сегодня можно дистанционно сформировать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС). Сделать это можно онлайн через личный кабинет на сайте ПФР и на портале госуслуг. Это позволяет обеспечить бесконтактное обслуживание населения региона, без очередей и ожидания.

Липчане имеют возможность в Личном кабинете гражданина получать информацию о состоянии индивидуального лицевого счета и отслеживать внесенные в него сведения о стаже, страховых взносах, заработной плате, количестве пенсионных коэффициентов. На основании полученных сведений можно оценить свои пенсионные права, и при необходимости предпринять шаги по их увеличению.

С начала 2022 года в клиентские службы регионального ПФР и офисы МФЦ с запросом на выписку из ИЛС обратилось 1796 жителей региона. Большинство охотнее используют электронные сервисы.

С этого года Липчане получают уведомления от Пенсионного фонда о своей будущей пенсии: мужчины начиная с 45 лет, женщины с 40 лет. Проактивное информирование осуществляется раз в три года. Граждане, которые не имеют учетной записи на портале госуслуг, могут получить уведомление о будущей пенсии в клиентских службах Пенсионного фонда.