Дни единых действий по финансовой грамотности прошли в регионах страны с 6 по 8 сентября. Различные акции состоялись в рамках просветительской акции «Поделись своим Знанием». Школьникам и студентам рассказывали о финансовой безопасности, кредитах и кредитной истории, основах финансовой грамотности, поведенческой экономики, цифровой грамотности и др. Организатором уроков стало Российское общество «Знание» совместно с Ассоциацией Развития Финансовой Грамотности. Событие приурочили ко Дню финансиста, который отмечают в России 8 сентября.

В Липецкой области в мероприятиях, организованных региональным центром финансовой грамотности, приняли участие свыше двух тысяч человек. Лекции и встречи были проведены экспертами Академии лидерства Клуба «Эльбрус», Совета лидеров Липецкой области, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Липецкой области, Липецкого и Елецкого отделения ПАО Сбербанк, Общественной организации «ОПОРА РОССИИ», отдела информационной безопасности Правительства Липецкой области, управления Роспотребнадзора по Липецкой области, УФНС России по Липецкой области, управления экономического развития Липецкой области.