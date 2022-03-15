Меры поддержки предприятий разрабатываются в Липецкой области в связи с введением ограничительных мер в отношении России. Сегодня актуальную информацию представил заместитель главы региона Сергей Курбатов на внеочередном профильном комитете областного парламента.

Практически в еженедельном режиме проводится мониторинг предприятий, рынка труда, банковской системы, малого бизнеса. Сформирован реестр 152 областных системообразующих предприятий. По словам Сергея Курбатова, в зоне риска компании с иностранным капиталом и предприятия, где используются импортные комплектующие. Этим фирмам теперь приходится буквально в ручном режиме налаживать логистику.

«На региональном уровне в срочном порядке докапитализированы фонды поддержки. Около 300 миллионов получит малый бизнес. 839 миллионов рублей выделено на промышленность. Эти кредиты в первую очередь будут направлены на поддержку предприятий, находящихся в критической ситуации. Главная задача – сохранить рабочие места», – сообщил Сергей Курбатов.

Как сообщает пресс-служба облсовета, в ходе обсуждения парламентарии коснулись работы особой экономической зоны. Сергей Курбатов рассказал, что на данный момент ни одно предприятие с иностранным капиталом, исключая федеральные, не заявило, что уходит.

Рассмотренные на комитете вопросы находятся на постоянном контроле у руководителя Липецкой области Игоря Артамонова и ежедневно обсуждаются на заседании антикризисного штаба, по каждому ищутся оптимальные пути решения. «Наиболее пострадавшие от санкций предприятия получат поддержку, необходимые средства на эти цели будут выделены», – отметил глава региона.