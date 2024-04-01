Весенний призыв в армию начался 1 апреля в России. От Липецкой области в ряды вооруженных сил отправятся свыше 1500 новобранцев. Большинство из них будут служить в Московском военном округе.

У этого призыва есть две особенности. Впервые призывать будут мужчин до 30 лет. В этом году это те, кому на 1 января 2024 года не исполнилось 27. Пока количество таких призывников совсем небольшое. Кроме того, с этого призыва из числа новобранцев Липецкой области набирают на службу в погранвойска ФСБ. Отбор строгий — отличная физическая форма, устойчивая психика, высокие моральные качества.

Как подчеркнули в военном комиссариате Липецкой области, никто из призывников в зону СВО и на территории новых регионов не отправится.