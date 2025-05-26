Сыграли свадьбу в День Победы

Сотрудники отдела ЗАГС и архива Добринского района в Международный день семьи, который отмечается 15 мая, навестили семьи золотых юбиляров супружеской жизни.

Поздравили их с прекрасным юбилеем, вручили поздравительный адрес от правительства Липецкой области за подписью губернатора Игоря Артамонова, цветы и денежные сертификаты. Примечательно, что все виновники торжества зарегистрировали свой брак 9 Мая 1975 года. Так что в их семьях это двойной праздник.

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Иван Дмитриевич и Антонина Александровна Фроловы из Добринки стали настоящей поддержкой друг для друга. Глава семьи родился в с. Березнеговатка. После окончания 8 класса сразу пошел работать в колхоз имени Ленина. А после службы в армии устроился водителем в Добринскую сельхозтехнику. С 2002 года на пенсии.

Его супруга Антонина Александровна родом из Мазейки. Окончив Добринскую среднюю школу №2, работала сначала на швейной фабрике, потом — заведующей складом в сельхозтехнике.

Если Иван Дмитриевич считается полноправным хозяином и опорой семьи, то Антонина Александровна — ее душой. Она умело ведет хозяйство, создает тепло и уют в доме.

Супруги Фроловы воспитали двух сыновей, радуются 4 внукам и 2 правнучкам.

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Владимир Михайлович и Галина Серафимовна Коробовы из с. Большая Отрада живут по принципу: где родились, там и сгодились. Глава семьи — мастер на все руки. Работал водителем, слесарем и сварщиком сначала в совхозе «Отрада», потом в ООО «Добрыня».

Галина Серафимовна трудилась медсестрой в Хворостянской участковой больнице, затем в детском саду Пушкинского спиртзавода, долго была лаборантом в местной амбулатории. Имеет грамоты и благодарности за добросовестный труд.

Супруги Коробовы воспитали двоих дочерей, которые подарили им четверых внуков.

Находясь на заслуженном отдыхе, Владимир Михайлович занимается домашним хозяйством, любит рыбачить. А Галина Серафимовна увлекается вязанием и цветоводством.

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Вячеслав Михайлович и Валентина Фроловна Матыцины из д. Студенка — настоящий образец трудолюбивой семьи. Она работала поваром, а после рождения детей — свекловичницей. Он сначала заведовал комплексом, потом был бригадиром. Трудовой стаж Вячеслава Михайловича — 44 года!

Живут супруги дружно, в мире и согласии. Было время, когда в колхозе месяцами не получали зарплату. Чтобы выжить и поднять на ноги двоих дочек, Матыцины держали большое подсобное хозяйство, в том числе трех коров. Работали сообща, поддерживая и помогая друг другу.

Сейчас супруги на пенсии. Всегда с нетерпением ждут приезда дочек, троих внуков и правнука.

Говорят, что поздравление с золотой свадьбой от работников Добринского загса стало для них большой и приятной неожиданностью.