Сёла и малые города Липецкой области получат 3 млрд рублей на развитие

Новые спортобъекты, школа, дороги и жильё появятся в Липецкой области в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На строительство и обновление 150 объектов в 2026 году будет направлено 3 млрд рублей.

Особое внимание уделяется жилью для специалистов: в этом году построят 115 домов и квартир для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы.

Продолжатся крупные социальные стройки – ледовый дворец в Лебедяни, начальная школа и многофункциональный общественный центр в Добром. Начнётся возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Данкове – проект рассчитан на два года.

Запланированы ремонты социальных и спортивных объектов, дорог и инженерных сетей в ряде муниципалитетов. Также в нескольких сёлах будут благоустроены зоны отдыха.

«Село не должно отставать от города. Школы, детские сады, больницы, дороги – всё это нужно людям в любой точке региона. Мы создаём условия, чтобы жители не уезжали в поисках лучшей жизни, а строили её здесь, на своей земле. Чтобы в новых школах звенели голоса детей, в ледовых дворцах рождались победы, а в уютных домах по вечерам зажигался свет», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.