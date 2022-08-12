Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» позволит в текущем году благоустроить 17 объектов в 14 сельских поселениях Липецкой области. На эти цели из разных источников финансирования, включая бюджеты всех уровней и внебюджетные средства, предусмотрено более 10 млн рублей, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

На начало августа работы выполнены по 10 проектам, которые предусматривают установку тренажёров на спортивных площадках, обустройство скверов, оборудование мест для хранения ТБО. В одном из сельсоветов Елецкого района созданы вело и автопарковки, а на школьном стадионе в Становлянском районе появились детская игровая и спортивная площадки.

«Наши сёла преображаются, становятся комфортнее и привлекательнее для жизни. Продолжим стараться и создавать условия, чтобы люди не уезжали из сельской местности», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.