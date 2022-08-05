Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» в селе Коренёвщино Добровского района в этом году обновили парк на улице Пушкина. Установили сцену, обновили малые архитектурные формы, пешеходные зоны. На детской площадке смонтировали качели, песочницу и игровой комплекс.

Как сообщает региональное управление ЖКХ, благоустройства парка жители села ждали с нетерпением – здесь асположена стела, установленная в честь 200-летия со дня рождения великого русского Александра Пушкина. Именно возле неё проходят праздники, посвящённые знаменательным датам жизни и творчества литературного деятеля. Преображение общественного пространства позволит расширить спектр проводимых здесь встреч и торжеств.

Напомним, в этом году благодаря нацпроекту в Добровском районе уже обустроили целый ряд детских площадок. Две из них – в сёлах Замартынье и Путятино – сдали досрочно. Ещё два игровых пространства появились в сёлах Богородицкое и Большой Хомутец.

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.