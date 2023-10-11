В Липецкой области с каждым годом растёт число сельских населенных пунктов, где обустроены новые спортивные и игровые площадки, пешеходные дорожки, места для досуга и отдыха.

В текущем году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» для финансирования было отобрано 23 объекта благоустройства. В 21 сельском поселении региона будут организованы 3 зоны отдыха, 16 спортивных и детских игровых площадок. В 4 сельских поселениях создадут площадки накопления твёрдых коммунальных отходов. На эти цели из всех источников финансирования, включая бюджеты всех уровней и внебюджетные средства, предусмотрено 32,7 миллионов рублей. В 2022 году в 14 сельских поселениях было благоустроено 17 объектов общей стоимостью 10,8 млн. рублей.

На начало октября работы полностью выполнены по 20 проектам. В Хлевенском и Задонском районах в 4 сельских поселениях создано 77 площадок накопления ТКО. В Добринском районе обустроен парк памяти погибшим воинам, в Добровском районе организована зона отдыха у воды, а в Тербунском – благоустроен сквер. В Чаплыгинском, Добровском, Усманском и Измалковском районах появились шесть новых детских игровых площадок. В Грязинском, Краснинском, Елецком, Измалковском и Воловском районах обустроены шесть спортивных площадок и установлено тренажерное оборудование, а в Лебедянском районе создана хоккейная коробка.

Работы по созданию детской площадки в селе Кривец Добровского района будут завершены в октябре. Оставшиеся два проекта – хоккейная коробка в селе Вербилово Липецкого района и детская площадка в с. Доброе Добровского района – будут реализованы до конца текущего года. Дополнительное финансирование на эти два объекта поступило только во второй половине августа.

«Благоустройство общественных пространств, создание новых точек притяжения преображает регион, привлекает в сёла новых жителей. Отрадно замечать, как наши сельские территории развиваются с каждым годом», – отметил Игорь Артамонов.