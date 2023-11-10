Поти 25 километров новых труб прокладывают в сёлах Косырёвка и Кулешовка Липецкого района. Строительство ведётся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

В Кулешовке работы уже близки к завершению. В Косырёвке коммунальная стройка только начинается, она продлится несколько месяцев. На данный момент подрядчик выполнил все подготовительные работы, на объект уже зашла техника.

В обоих сёлах водопровод прокладывается на новых улицах, которые активно застраиваются молодыми семьями. Новая коммунальная инфраструктура охватит в общей сложности более 500 участков, это почти 1,5 тысячи человек.

«Люди хотят жить в этих сёлах, строят дома. Здесь много молодых семей. Развитая коммунальная инфраструктура крайне важна для этих территорий. Разумеется, в регионе продолжается и обновление изношенных инженерных сетей. Для этого мы стараемся использовать все доступные программы финансирования», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.