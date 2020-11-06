Сытые и вялые медведи в липецком зоопарке готовятся к долгому сну

Для постояльцев липецкого зоопарка наступает самый сонный период года. Некоторые лохматые обитатели со дня на день уснут в своих тёплых домиках, обустроенных сотрудниками зоопарка.

Животные, о которых вспоминают первыми, когда говорят о спячке, это бурые медведи. Однако, как отмечают методисты зоопарка, такая ассоциация не совсем верна.

– Медведи погружаются не в спячку, а в зимний сон. Это разные состояния. У спящих медведей сохраняются жизненные функции, температура тела уменьшается всего на пять-семь градусов. Для сравнения – ежи в зимней спячке имеют температуру тела около двух градусов. К тому же наши косолапые могут проснуться в любой момент, что нетипично для животных, впадающих в спячку. Как в дикой природе, так и в зоопарках медведи обычно спят до апреля, но бывает, что животные не могут уснуть и лениво передвигаются по клетке. Мы их не тревожим, ведь нарушение сна может спровоцировать ожирение, – рассказывает ведущий методист зоопарка Любовь Бородина.

Стоит отметить, что сотрудники зверинца приложили все усилия, чтобы медведи комфортно зашли в зимний сезон. С 14 июля по 15 октября для животных устроили период нажировки – косолапых усиленно кормили, чтобы они могли запастись жиром на зиму. Животным давали яблоки, овощи, мёд с хлебом, рыбу, каши на мясном отваре. В природе за лето и осень медведь может набрать до 170 килограмм, в неволе меньше — 50-70.

Кроме того, специалисты зоосада создали для пары косолапых Миши и Маши берлоги. Их готовят каждую осень и выстилают свежей соломой. Если медведь вовремя не погружается в сон, от голода и усталости он становится агрессивным и даже опасным. Безусловно, в зоопарке нет дефицита корма, но эксперты стараются не нарушать естественные процессы. Сейчас липецкие медведи очень вялые и сонные. Они залягут спать с приходом стабильно морозных ночей.

А вот байбаки (сурки) и ежи — в зоопарке живут обычные и ушастые – уже погрузились в спячку. Они тоже накопили жирок перед зимой и теперь спят в своих домах. У животных понижена температура тела, замедлено дыхание и сердцебиение. Постепенно засыпают и обитатели пруда — черепахи — они зарываются в ил. Зато еноты и енотовидные собаки, которые в природе зимой спят, в зоопарке бодрствуют.

Напомним, что зверинец уже полностью готов к холодам. Домики животных и птиц утеплены. Теплолюбивые обитатели переведены в зимние вольеры, где их и могут увидеть посетители.

Важно, что при посещении зоопарка необходимо не забывать о мерах безопасности: носить защитные маски, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.