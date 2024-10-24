После капитального ремонта свои двери для учащихся распахнула детская школа искусств имени Н.А. Обуховой.

Долгожданное событие произошло в конце прошлой недели для воспитанников Добринской детской школы искусств имени Н.А. Обуховой. В пятницу состоялось ее торжественное открытие после продолжительного капитального ремонта. По словам директора школы искусств А.В. Коняевой, ее помещения с момента постройки районного Дома культуры (в котором она располагается) в далеком 1991 году никогда раньше капитально не ремонтировались. Ремонт стал возможным благодаря поддержке губернатора Липецкой области Игоря Георгиевича Артамонова и национальному проекту «Культура».

Подрядчик приступил к работам в конце марта текущего года. И их объем впечатляет, что говорится, «от полов — до потолка». Сначала были демонтированы полы и стены в помещениях музыкальной школы. Стены в классах вместо гипсокартона выложили газосиликатом, поверх которого легла декоративная штукатурка. На полы положили плитку из керамогранита.

В одном из кабинетов поменяли старое окно на новое пластиковое. Были смонтированы потолки «армстронг». В связи с капремонтом системы отопления во всем ДК заменили отопление и в детской школе искусств. Также велись работы по монтажу электроразводки по всем помещениям ремонтируемого объекта. Полностью преобразилась входная группа, заменены двери во всех кабинетах.

Разделить радостное событие вместе с учащимися школы искусств прибыли начальник управления культуры и искусства Липецкой области Ирина Кремнева и глава Добринского района Александр Пасынков. В самом начале торжества они вручили почетную грамоту администрации Добринского района за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в эстетическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения преподавателю школы Татьяне Москаленко.

Учащиеся очень ждали этого события и подготовили для гостей небольшую музыкальную программу.

— Из стен школы искусств, — сказал на открытии Александр Николаевич, — ежегодно выпускаются десятки воспитанников, многие из них выбирают профессию музыканта, чтобы потом вернуться в родную школу, в родной поселок. В стенах нашей школы выросли десятки лауреатов международных, областных, всероссийских конкурсов и смотров. Очень хотелось бы, чтобы в будущем из ее стен вышли не менее знаменитые люди, имена которых будут находиться на одном уровне с великой Надеждой Андреевной Обуховой, в честь которой названа Добринская детская школа искусств.

Свои пожелания педагогам и учащимся также сказала руководитель управления культуры и искусства Липецкой области Ирина Кремнева, которая отметила, что после капремонта проводить здесь занятия стало гораздо комфортнее.

И вот наступает знаковый момент. Вместе с гостями символическую красную ленту перерезала учащаяся школы искусств Арина Афанасьева. Несмотря на юный возраст, Арина — двукратный стипендиат правительства Липецкой области. Внесена в реестр одаренных детей в сфере культуры и искусства региона.

После официальной части Александр Пасынков и Ирина Кремнева прошлись по новенькому светлому коридору, побывали в уютных классах, поговорили с педагогами и учащимися.

Сейчас школу искусств посещают почти 600 детей. В ней действуют отделения фортепиано, народных инструментов, отделение хорового и сольного пения, отделение струнно-смычковых инструментов, отделение духовых и ударных инструментов, художественное и хореографическое отделения. Гости пожелали учителям и воспитанникам школы искусств дальнейших успехов и достижений.