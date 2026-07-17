Сюрприз … через 25 лет

Каждый огородник знает: семена, их качество — главные условия успеха. Зайдите в конце зимы в любую точку, торгующую посадочным материалом. Глаза разбегаются от красочных пакетиков с названием культур и сортов. Только вот многих покупателей впоследствии ждет огорчение: низкая, а то и вовсе нулевая всхожесть, несоответствие названия сорту. А ведь было время, когда в Добринке ежегодно открывался сезонный семенной ларек. Товар отпускался пригоршнями, на вес, а не по несколько штук или щепотке в пакете. Стоимость — копеечная, а качество — отменное, проверенное в лаборатории.

Недавно в одной из солидных газет появилась статья ученого агронома с советами по огородничеству. Тот призвал: «Не доверяйтесь броскости красочных дорогостоящих упаковок. Это дань рекламе, не гарантирующей заявленное качество семян».

Да и как доверять рекламе, если она не полная. Вот пакетик с семенами огурцов. Указаны дата упаковки. А год сбора семян и срок их годности? Может быть, до попадания в пакетик они долгое время находились в недопустимых для них условиях, например, при повышенной влажности или минусовой температуре.

Кстати, о сроках хранения. В изданном еще в 1976 году, но не потерявшем актуальности справочнике «Советы огородникам» указывается, что всхожесть, кроме возраста семян, зависит еще и от условий хранения. В сухом проветриваемом помещении при температуре 7-10 градусов всхожесть лука сохраняется до двух лет; укропа, моркови, петрушки, перца — до трех; капусты, редиса, свеклы — до четырех-пяти лет; тыквенных и помидоров — до пяти-семи лет. Семена огурцов, если их хранить при температуре не ниже 15 градусов, не теряют всхожести до 10 лет.

И вот весной, проверяя свои «посадочные» запасы, автор этой заметки обнаружил на дне ящика маленький пакетик из пожелтевшей от времени бумаги с надписью «Помидоры от В.И. Некрасова». Вспомнилось, как давным-давно, приехав в село Верхняя Матренка по редакционным делам, следуя журналистской привычке побывать везде, чтобы собрать побольше информации для публикации в газете, заглянул в среднюю школу. В кабинете директора В.И. Некрасова нельзя было не заметить стоящее на подоконнике растение… с красными помидорчиками. Так у меня появились семена, которые назвал «некрасовскими».

Я позвонил Виктору Ивановичу и спросил, когда произошла та наша встреча в его кабинете? Поразмыслив, он ответил: «Двадцать пять лет назад. Не меньше…».

И вот наступила пора позаботиться о рассаде. Но прорастут ли эти крохотные, совершенно высохшие былинки? Замочил, как положено, в теплой воде на сутки. Результат — семена плавали на поверхности, но через вторые сутки опустились на дно. На четвертые сутки после посева из земли появились характерные петельки всходов.

«Некрасовские» были посеяны в одно время с другими сортами, но сразу выделились: низкорослые, крепенькие. Посадка на грядки рассады всех сортов — 20 мая. А результаты разные: помидоры «основных» сортов стали завязываться лишь в конце июня, на три недели позже по сравнению с предыдущими годами, а «некрасовские» подарили первые спелые плоды уже 1 июля.

Валерий ВОЛОКИТИН.

Фото Вячеслава ИСКОРНЕВА.