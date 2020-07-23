Тайну серебряной печати помогла раскрыть добринцам сотрудница Эрмитажа

Среди моих знакомых, увлекающихся стариной, хотелось бы упомянуть одного человека. Назовем его Николаем. Он занимается поиском старинных предметов при помощи металлоискателя. Среди его находок следует выделить печать с выбитыми инициалами «А.А.». Она была найдена недалеко от Ивановки.

Чтобы выяснить, кому она могла принадлежать, была проведена большая краеведческая работа. Внимательно были просмотрены документы, связанные с владельцами населенных пунктов, располагавшихся вокруг Ивановки.

Среди помещиков-владельцев Никольского и Ивановки упоминается А.А. Щербачев. Родился 23 августа 1813 года, служил в кавалерии и вышел в отставку в чине штабс-ротмистра. Женат был на Марии Васильевне Яковлевой. Их внук Борис Андреевич вошел в историю не только как участник Цусимского морского сражения, но и как один из организаторов морской авиации в Севастополе.

В Тамбовском госархиве хранится документ, согласно которому 3 апреля 1832 года коллежский асессор Николай Николаевич Лодыгин продал Ивановку штабс-ротмистру Александру Щербачеву. Последнее упоминание об Александре Александровиче мы находим за 1860 год.

В ходе поисков нам пришлось обратиться к сотруднику Государственного Эрмитажа, кандидату исторических наук (она в свое время специализировалась на сфрагистике — науке о печатях) О.А. Сиротиной.

Признаться, смущало то, что на печати не было не только родового герба Щербатовых, но и не указана фамилия.

Ольга Александровна (мы ей очень благодарны за помощь) ответила: «Я проконсультировалась с коллегой о печати. Она подтвердила, что на именных печатях может присутствовать обозначение только имени и отчества владельца, без указания его фамилии. В нашем собрании довольно много таких печатей и, по её словам, это была распространенная практика». В другом письме Ольга Александровна пишет:

«…Это обычная настольная печать для запечатывания писем (у нее должна быть деревянная или из другого материала ручка). Эти печати могли быть совершенно простыми, даже у великих князей. Без гербов и другой эмблематики. Инициалы или первые буквы имени и фамилии могли вырезаться в виде вензеля, или простых букв…».

Владелец печати установлен. Остается только загадкой: при каких обстоятельствах она была им утеряна.

Виктор ЕЛИСЕЕВ.

ОТ ВЕДУЩЕГО

Мой приятель поделился и другими находками. Они очень интересны. А некоторые проливают свет на неизвестные страницы истории нашего района. По словам Николая, печать он передал в музей.