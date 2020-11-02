«Тайны усадьбы» и «Легенда о граде Ельце» – в финале национальной премии Russian Event Awards

Опера под открытым небом «Легенда о граде Ельце» стала финалистом национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2020. Ландшафтную постановку включили в список 256 проектов из 59 регионов России и трёх зарубежных проектов.

Оперу ставят в естественных декорациях — на берегу реки Быстрая Сосна напротив Вознесенского собора в Ельце. Она посвящена событию, произошедшему в XIV веке, когда, по легенде, Елецкая икона Божьей Матери спасла город от нашествия Тамерлана.

Впервые оперу показали ельчанам и гостям города в 2011 году. Культурное событие стало популярным не только в Липецкой области, но и в России. В 2016 году проект был удостоен премии Правительства Российской Федерации в области культуры.

Ранее стало известно, что в финал Russian Event Awards-2020 вышел ещё один событийный фестиваль Липецкой области «Тайны усадьбы», в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

«Такие события не только дают зрителям возможность увидеть прекрасные постановки и прикоснуться к истории, но и делают Липецкую область привлекательной для туристов», – считает глава региона Игорь Артамонов.