Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» состоялся в пятый раз в Чаплыгинском районе. В этом году его организовал музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского в Рязанке при поддержке управления культуры и туризма Липецкой области.

Как сообщили в управлении, гостей ждали больше 15 тематических пространств, рассказывающих о жизни дворянской усадьбы конца XIX века. Среди них «Женский будуар», «Кабинет уездного доктора», «Дворянский пикник» и другие. Традиционно с главной сцены фестиваля звучала живая музыка в исполнении артистов Липецкой государственной филармонии. Областной краеведческий музей презентовал театрализованную-музыкальную постановку «Культурная жизнь провинции», а артисты театра Толстого читали рассказы и дневниковые записи Михаила Пришвина. Интересно провести время смогли и самые маленькие гости фестиваля, для них были организованы локации «Игровая» и «Провинциальная школа», показы спектаклей от театра маленьких марионеток, Липецкого театра кукол и множество мастер-классов.

Фестиваль «Тайны усадьбы» в этом году тесно связан с приближающимся празднованием 200-летия со дня рождения Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, которое по указу Президента пройдет на федеральном уровне. Подготовка к этому событию уже началась. «Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. И мы заинтересованы не только в его сохранении, но и развитии», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.

Особым гостем фестиваля стал Александр Владимирович Семёнов-Тян-Шанский – правнук Петра Петровича. Он поделился семейными историями и традициями. Все желающие смогли пообщаться с ним, попробовать усадебный чай и варенье по семейному рецепту Семёновых. Популярностью ежегодно пользуются экскурсии по музею-усадьбе. В этом году гостей ждал обновлённый зал постоянной экспозиции, где накануне открылась выставка «П.П. Семенов-Тян-Шанский: покорённые вершины». Проект реализован при поддержке фонда «История Отечества» и рассказывает о главных достижениях и наградах великого учёного, о том, как увековечена его память. Ещё одним любимым событием для посетителей фестиваля из года в год является конкурс исторического костюма. Гости создают костюмы сами, поддерживая атмосферу позапрошлого столетия. Самые яркие образы отмечены подарками от партнёров и спонсоров фестиваля.

Всего атмосферу «Тайн усадьбы» создавали 130 участников и организаторов фестиваля с помощью 30 волонтёров. В усадьбе Рязанка уже начали готовиться к следующему большому летнему фестивалю — дню рождения музея, который состоится 26 августа.