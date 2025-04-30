Так начиналась война для Василия Денисова

Есть в биографии Василия Никифоровича интересный факт. В первые послевоенные годы он отправился на заработки в г. Серпухов Московской области, где, взяв в цирке в аренду шарманку, играл на ней в городском парке.

30 апреля исполняется год со дня смерти Василия Никифоровича Денисова. Наша организация не могла не вспомнить об этом удивительном человеке в канун 80-летия Великой Победы.

Начиная с октября 1941 года и заканчивая декабрем 1946 года, тогда еще комсомолец Василий Денисов прошел длинный военный путь от Ворошиловграда до Праги. Был дважды ранен, контужен. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейным орденом Отечественной войны 2 степени и медалями.

В нашей организации ВОИ ветеран состоял с момента ее зарождения. Был одним из активных ее членов, участвовал во всех мероприятиях. На 102-м году жизни он скончался. Еще при жизни ветерана мной написана большая повесть «Война Василия Денисова». Предлагаю читателям фрагменты из нее.

Окончив семилетнюю школу в с. Стрельцы Мордовского района Тамбовской области, Василий Денисов отправляется к родной тетке Марусе в деревню Рехколово Ленинградской области. Так решили воспитывавший его дед Николай и родители. Купив парню целый чемодан учебников для 8 класса, они надеялись, что там он продолжит образование в средней школе. Тетка приняла деятельное участие в устройстве племянника. Но в среднюю школу Василия не приняли из-за слабых знаний. Попытка поступить в летное училище на базе 7 классов тоже не увенчалась успехом — подвело здоровье.

Слоняясь по улицам Ленинграда, юноша совершенно случайно увидел объявление о том, что производится набор на счетоводческие курсы. Парню ничего не оставалось делать, как сдать туда документы. Учился он охотно, потому что все предметы давались легко. Не совсем ладилось со статистикой, поэтому в удостоверении об окончании курсов только по этому предмету стоит оценка «посредственно». По бухгалтерскому учету, истории, хозяйственным вычислениям, учебной практике знания выпускника оценены на «хорошо».

По окончании учебы была двухнедельная практика на одном из заводов Ленинграда, и проходил он ее вместе с другом Владимиром. Тот жил за 42 км от Ленинграда — в Красногвардейске (с 1944 года — Гатчина).

Практика закончилась 20 июня, а на следующий день счастливые юноши и девушки получили удостоверения с квалификацией счетовода.

22 июня Володька пообещал показать Василию Ленинград, потому что тот толком так и не видел город на Неве. Все его время уходило на дорогу до учебного заведения и на учебу.

Решили ехать в Петергоф. Это бывший «двор Петра Первого», одно из красивейших мест Ленинграда. Условились встретиться утром у тетки Владимира, которая жила на главной улице города — Невском проспекте.

Ранним утром Василий приехал в Ленинград. Гостеприимная и интеллигентная женщина быстро приготовила друзьям завтрак, который показался Василию чем-то необычным: яичница-глазунья в индивидуальной тарелке и ароматный чай с воздушной булочкой.

С хорошим настроением беззаботные и счастливые друзья незаметно дошли до Финского вокзала, чтобы отправиться почти за 30 км в Петергоф.

Недалеко от привокзальной площади толпился народ. Друзей охватила внезапная тревога. Они подошли поближе и узнали, что все ждут выступление Молотова о нападении Германии на Советский Союз. Это было так неожиданно, что на какое-то мгновение юноши остолбенели.

«Война!» — ударило в голову каждого стоявшего. Прошло несколько секунд, и радио заговорило. Молотов сообщил о том, что без объявления

войны немцы напали на Советский Союз. «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — эти заключительные слова врезались в память Василия и рефреном звучали в его душе на протяжении всей войны.

Естественно, поездка в Петергоф отменилась сама собой. Василий сразу же поехал к своей тетке Марии. Что теперь будет и что ему делать? Эти тревожные вопросы юноша мысленно задавал себе и не находил ответа. Ему еще не было 18 лет.

Василий с порога объявил плачущей тетке, что срочно поедет домой, в Стрельцы. Но она предложила подождать дядю Андрея из командировки. Тот приехал только через две недели, когда в Москву поезда уже не ходили. Добираться надо было обходными путями. Двинулись в сторону Ярославля — в город Муром. Ехали на товарняке. Дым и копоть были страшной силы. До места добрались все закопченные, как негры. Выделялись одни зубы. Когда вышли из поезда — быстрее к колонке с водой.

В Муроме прицепились к почтовому поезду до Рязани. И только тут в сердце появилась надежда, что скоро будут дома. В Рязани дядя купил два билета до Стрельцов.

Родные были рады приезду Василия и Андрея. По возвращении на родину дядя сразу встал на воинский учет и буквально на следующий же день ушел на фронт. Василию 18 исполнялось только в начале августа. Чтобы не сидеть без дела в ожидании повестки на фронт, он устроился счетоводом на свекольный пункт и проработал там до 21 октября 1941 года. А 21 числа в домашних штанах, фуфайке, фуражке и яловых сапогах, которые подарил отец, Василий был отправлен Мордовским военкоматом на службу в РККА.

Так началась военная эпопея красноармейца Василия Денисова…