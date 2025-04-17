Так рождается сахар

Земледельцы КХ «Чара»» завершают сев сахарной свеклы, которая является для них одной из приоритетных культур.

Солнце вовсю вступает в свои права, уже пригревая по-летнему. Пока в верхнем плодородном слое присутствует влага, есть надежда на хороший урожай. Селяне понимают: главное сейчас — не потерять драгоценное время. Такой «аванс» от природы местные аграрии используют с максимальной выгодой. Нынешней весной в «Чаре» предстоит засеять сахарной свеклой 850 гектаров пашни.

— Времени на раскачку нет, — говорит руководитель сельхозпредприятия Владимир Малыхин, — поэтому каждую погожую минуту используем с максимальной выгодой. Семена заделываем неглубоко: на два-три сантиметра. Норма высева составляет 1,2 посевные единицы. По нашим расчетам, дней через десять здесь появятся дружные всходы, а к началу мая планируем выполнить их первую гербицидную обработку. Густота посевов должна составить сто десять тысяч растений на одном гектаре, на одном погонном метре в верхний пахотный слой заделываем пять-шесть гранул высокоурожайных гибридных сортов.

Перед севом по полю проходят тракторы «Джон Дир» с культиваторами. Механизаторы Виктор Малыхин и Дмитрий Жеребцов готовят место для работы сеялок, Евгений Бредихин и Василий Попов ведут по полю свои тракторы с 12-рядковыми сеялками точного высева «Монопил». Их коллега Александр Бредихин сеет свеклу 18-рядковой сеялкой. Для минимизации возможных огрехов и потерь в «Чаре» строго регламентирована скорость движения агрегатов по полю. Семена к месту работ подвозит водитель Николай Солопов. Горячие обеды всем участникам нынешней кампании доставляет Николай Малыхин. Калорийные и вкусные блюда — дело рук местных поваров Оксаны Жеребцовой, Елены Загвозкиной и Марины Лариной.

Пройдя определенное расстояние, самоходные машины делают остановку. Во время паузы определяется глубина заделки семян, а также расстояние между ними и будущими рядками. Современные сеялки обеспечивают разделение семенного материала на одиночные семена, их дальнейшую пунктирную укладку в бороздки с точным соблюдением заданного расстояния. Трактора в эти дни движутся по спутниковому сигналу, используя систему автоподруливания. После прохода сеялок под тонким слоем чернозема остаются темно-синие гранулы свеклосемян. Оболочка каждой состоит из набора полезных минеральных веществ, которые обеспечат всходам хороший старт и дальнейшее развитие. Их подбирали таким образом, чтобы каждый «подходил» ко времени уборки с максимально налитым корнем.

На массивах, где размещаются семена сладких корнеплодов, основной предшественницей стала озимая пшеница. После ее уборки почву хорошо подготовили, выровняли и удобрили. Каждый гектар получил по два с половиной центнера сложных удобрений. В прошлом засушливом году в «Чаре» в среднем на круг получили по пятьсот центнеров сладких корнеплодов при высоком проценте сахаристости.

— Если погода позволит, — говорит В. Малыхин, — будем не против повторить прошлогодний успех.

По мнению главы Добринского муниципального района Александра Пасынкова, нынешняя посевная идет организованно.

— В эти дни, — отметил он, — земледельцы планируют посеять сахарную свеклу на площади в 20400 гектаров, технология ее возделывания хорошо отработана. Нынешние «весенние задачи» нам по плечу.

«Для липецкого края сахарная свекла – одна из важнейших сельхозкультур. Наш регион входит в топ-3 в стране по производству сахара», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.