Аргине Григорян: «Печь торты — настоящее удовольствие для меня. И помощь государства в виде соцконтракта пришлась очень кстати».

Аргине ГРИГОРЯН из Петровского с детства увлекается выпечкой. И решила воспользоваться помощью государства для изготовления любимой всеми продукции — тортов.

По фамилии понятно, что человек родом из Армении, я это уточнила.

— Да, — говорит её супруг Манук Ростомович Степанян, — сначала я сюда к дяде приехал: ему здесь очень нравится, давно живёт. Потом на родине мы поженились, и в 2015-м сюда переехала моя жена.

Сначала пара проживала по соседству, снимая жильё, но молодожёны не сидели сложа руки, а постепенно возводили собственное жилище. И вот уже несколько лет живут в новом доме, построенном по своему усмотрению, рассчитав в нём все нюансы. Благо хозяин — строитель, так что тут проблем не возникало.

Аргине со своей любимой семьёй — мужем Мануком, дочкой Яной и сыном Ростомом, которые всегда радуются очередному шедевру мамы и жены.

— Вообще-то, — признаётся он, — я по образованию — парикмахер, но ни дня не пришлось поработать. И сейчас тружусь в строительной бригаде.

Зато вместе с женой они оба по большому счёту — творческие личности. Ну как без полёта фантазии при отделке квартиры или дома обойтись (хотя бы своего)?

Аргине по специальности всё-таки довелось в Армении несколько лет потрудиться. Она имеет два диплома: дизайнера-флориста по украшению блюд из фруктов или овощей (настоящие шедевры из них показала на фото, как только это всё можно вырезать!), а ещё она дизайнер-портной.

— С тестом возиться с детства мама научила, она радиотехнолог по специальности, очень любит готовить и мне эту любовь привила. Более 8 лет я пеку торты. Всегда дома на праздники и различные торжества.

Для любимого сынка Ростома — по его заказу.

Аргине опять показала фотографии. Из муки, сахара, яиц и других обычных продуктов в её руках получаются настоящие произведения искусства. Кажется, и есть жалко.

Торты различной формы и раскраски научилась «производить» Аргине.

Вкусный подарок уважаемому доктору.

Для любимой мамы — самый нежный тортик.

Мишка для детишек.

Двух сердец одно решенье в сладком варианте.

Постепенно увлечение стало практически новой профессией. Знакомые, дегустируя её вкусную и красивую продукцию, передавали хорошие отзывы другим людям. Так появлялись новые заказы. Но домашней техники, чтобы так масштабно их выпекать, не хватало. И решили воспользоваться помощью государства, оформив соцконтракт, тем более что это слово в их семье не было новым: в самом начале, когда только-только возникло это направление в Добринском районе, Манук был одним из первых, кто подавал заявку на него и приобретал бычков и корм на эти деньги. Тогда на стройматериалы для дома требовалось немало средств, и живность на дворе была необходима, чтоб от её реализации получить доход.

— Муж поддержал меня, документы собрали быстро, на выделенные по соцконтракту деньги закупили необходимое оборудование.

Цехом по производству стала просторная кухня-гостиная. Аргине, мама 8-летнего сына Ростома и 4-летней дочки Яночки, поведала, что вся семья радуется, когда видит вкуснейший окончательный результат. Ещё кондитер убедительно заявила, что может испечь любой торт любой формы.

— Только не в последний момент об этом нужно думать, так как на изготовление и украшение требуется время. И весом не менее двух килограммов у меня получаются. У всех свои предпочтения. Например, мои дети любят шоколадные торты, а мы с мужем — из белого бисквита.

Я вновь поглядела на фото всевозможных вкусняшек и подумала: как же её ребятишкам не радоваться, если почти каждый торт для детей — это настоящая игрушка.

— Мне самой доставляет большое удовольствие их печь, украшать. Такая работа и мне тоже приносит много радости.

— А что-нибудь другое любите готовить или только кондитерские изделия? — спросила у хозяйки дома.

— Могу приготовить любое армянское блюдо, — ответила она.

— Ваша первая профессия Вам помогает в этом?

— Конечно, ведь любой кондитер, как и дизайнер, это, прежде всего, художник.

Эту мысль подтвердил и глава семейства, который ведь тоже по первой специальности творческий человек. И так важно, если супруги думают в одном направлении о любом деле.